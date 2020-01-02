Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

02.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:12

Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Bilçirag ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Kerim Yuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Bilçirag'daki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Yuriş, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Yuriş, saldırının ardından devam eden çatışmada 3 militanın öldürüldüğünü, 4 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA