Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesine saldırması sonucu 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

01.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:24
Afganistan'da Taliban saldırısı: 4 ölü

Taliban militanlarının, 'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Murdiyan ilçesine saldırması sonucu 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Cüzcan Valiliğinden yapılan açıklamada, militanların, Murdiyan ilçe merkezine dört koldan saldırdığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği, 3 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca saldırının ardından çıkan çatışmada 20 militanın öldürüldüğü, 7 militanın da yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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