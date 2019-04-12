Afganistan'da Taliban Saldırısı
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Bala Duri bölgesine düzenlediği saldırıda İl Emniyet Müdürü Alla Dad Fedai ile 4 korumasının yaralandığı bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Bala Duri bölgesine düzenlediği saldırıda İl Emniyet Müdürü Alla Dad Fedai ile 4 korumasının yaralandığı bildirildi.
Bağlan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Bağlan'ın Bala Duri bölgesine düzenlediği saldırıda İl Emniyet Müdürü ile 4 korumasının yaralandığını söyledi.
Bağlan İl Hastanesi Başhekimi Enver Vardak, basına yaptığı açıklamada, Taliban saldırısında yaralanan emniyet müdürüyle 4 korumasının tedavi altına alındığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Öte yandan Taliban örgütü El Fetih adını verdikleri bahar operasyonlarına başladıklarını açıkladı.
Kaynak: AA