Afganistan'da Taliban Saldırısı
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 3 asker öldü.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 3 asker öldü.
Zabul Valiliği Sözcüsü Gul İslam Siyal, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Argandab'ın Dervaze bölgesindeki askeri karakola saldırdığını söyledi.
Saldırı sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini belirten Siyal, 2 askerin de yaralandığını aktardı.
Siyal, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 12 militanın da yaralandığını ifade etti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 14 askerin öldüğü iddia edildi.
Kaynak: AA