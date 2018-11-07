Afganistan'da Taliban Saldırısı
Afganistan'ın Gazne vilayetinin Caguri ilçesinde, Taliban militanlarının saldırısı sonucu 3 polis öldü.
Afganistan'ın Gazne vilayetinin Caguri ilçesinde, Taliban militanlarının saldırısı sonucu 3 polis öldü.
Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Aref Nuri, militanların Caguri'ye saldırması sonucu 3 polisin öldüğünü söyledi.
Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Nuri, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu 9 karakolun kontrolünü sağladıklarını, 25 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü iddia etti.