Afganistan'da Taliban Saldırısı

Afganistan'da Taliban Saldırısı

Afganistan'ın Gazne vilayetinin Caguri ilçesinde, Taliban militanlarının saldırısı sonucu 3 polis öldü.

Afganistan'da Taliban Saldırısı

Afganistan'ın Gazne vilayetinin Caguri ilçesinde, Taliban militanlarının saldırısı sonucu 3 polis öldü.

Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Aref Nuri, militanların Caguri'ye saldırması sonucu 3 polisin öldüğünü söyledi.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Nuri, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırı sonucu 9 karakolun kontrolünü sağladıklarını, 25 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü iddia etti.

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