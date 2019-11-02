Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinin Sançarak ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Sançarak Kaymakamı Nakibullah Dakik, basına yaptığı açıklamada, militanların, Sançarak'in Tophane bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Dakik, çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin de yaralandığını, 15 militanın öldürüldüğünü, 15'inin de yaralandığını kaydetti.