Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 polis öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Ahmad Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polisin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Ahmad Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polisin öldüğü bildirildi.
Paktiya Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Serdar Veli Tebessüm, basına yaptığı açıklamada, militanların Ahmad Abad ilçesine bağlı Band Maçalgo bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Tebessüm, 3 polisin de yaralandığını söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 5 polisin öldüğü iddia edildi.