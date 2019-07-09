Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahib ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Sayed Server Hüseyni, yaptığı açıklamada, militanların, İmam Sahib'in Kurgan Tepe bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hüseyni, 2 polisin de yaralandığını söyledi.

Hüseyni, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da 10'dan fazla kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 28 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA