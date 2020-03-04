Afganistan'da Taliban saldırısı: 18 asker ve 3 polis öldü

04.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:25

Afganistan'da Taliban tarafından 2 güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 18 Afgan askeri ile 3 polisin öldüğü belirtildi.



Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinde gece saatlerinde Taliban tarafından 2 güvenlik noktasına saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırı sonrasında Taliban ve Afgan askerleri arasında çıkan çatışmada, 18 asker ile 3 polisin öldüğü bildirildi. Taliban'ın ayrıca 10 askeri rehin aldığı ifade edildi. - KABİL

Kaynak: İHA