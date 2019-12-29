Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 sözleşmeli asker hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Tahar kentinde Taliban örgütünün düzenlediği saldırıda 17 sözleşmeli asker hayatını kaybetti
29.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:30
Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Tahar kentinde Taliban örgütünün düzenlediği saldırıda 17 sözleşmeli asker hayatını kaybetti.
Tahar Valiliği Sözcüsü Cevad Hacri, saldırının hedefinin yerel milis güçleri komutanı olduğunu ancak komutanın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu aktardı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com