Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 sözleşmeli asker hayatını kaybetti
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Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 sözleşmeli asker hayatını kaybetti

Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Tahar kentinde Taliban örgütünün düzenlediği saldırıda 17 sözleşmeli asker hayatını kaybetti

29.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:30
Afganistan'da Taliban saldırısı: 17 sözleşmeli asker hayatını kaybetti

'ın kuzeyinde yer alan Tahar kentinde Taliban örgütünün düzenlediği saldırıda 17 sözleşmeli asker hayatını kaybetti.


Tahar Valiliği Sözcüsü Cevad Hacri, saldırının hedefinin yerel milis güçleri komutanı olduğunu ancak komutanın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu aktardı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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