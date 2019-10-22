Afganistan'da Taliban saldırısı: 16 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Ali Abad ilçesine saldırısında 16 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Ali Abad ilçesine saldırısında 16 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Kunduz Emniyet Müdürü Abdul Reşit Beşir, basına yaptığı açıklamada, onlarca militanın, Ali Abad'ın merkezine saldırdığını belirtti.
Saldırıda 16 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşir, çıkan çatışmada çok sayıda militanın öldürüldüğünü söyledi.
Beşir, ilçede Taliban'a yönelik operasyonun devam ettiğini kaydetti.