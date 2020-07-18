Afganistan'da Taliban saldırılarında son bir ayda 129 sivil öldürüldü Afganistan'da son bir aydaki Taliban saldırılarında 129 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da son bir aydaki Taliban saldırılarında 129 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faisal yaptığı açıklamada, Taliban'ın saldırılarının devam ettiğini ve sivillerin ölümüne neden olduğunu söyledi.

Taliban'ın son bir ay içinde 1456 saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Faisal, bu saldırılarda 129 sivilin yaşamını yitirdiğini, 291 sivilin de yaralandığını belirtti.

Faisal, Taliban'ın barış için güçlü bir iradesinin bulunmadığını kaydetti.

En çok sivil kayıplarının yaşandığı vilayetlerin başında Samangan, Kandahar ve Nangarhar'ın geldiğini söyleyen Faisal, militanların sivilleri öldürmesinin savaş suçu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA