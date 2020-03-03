Afganistan'da Taliban saldırılarına tekrar başladı

03.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:04

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasının ardından Taliban militanları tekrar saldırılarına başladı.

Militanların ülkenin Paktiya ve Zabul vilayetlerinde düzenlediği saldırılarda 1 polis hayatını kaybederken 3 polis de yaralandı.

Pakiya Emniyet Amiri Lütfullah Kamuran, basına yaptığı açıklamada, militanların Paktiya'nın Zurmat ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 1 polisin yaşamını yitirdiğini, ikisinin de yaralandığını söyledi.

Kamuran, saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.

Öte yandan Zabul Valiliği Sözcüsü Gül İslam Siyal da militanların Zabul'un merkezinde polis karakoluna düzenlediği saldırıda 1 polisin yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan henüz saldırılarla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma



"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" adı verilen anlaşma, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.



Anlaşmaya, ABD adına ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.



Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadelerine yer verilmişti.



ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart 2020'ye kadar serbest bırakılacak." değerlendirmesine yer verilmişti.



Anlaşmada, Taliban'ın serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağının altı çizilmişti.

Kaynak: AA