Afganistan'da Taliban Saldırıları
Afganistan'ın Baglan ve Herat vilayetlerinde Taliban militanlarının polis karakollarına düzenlediği saldırılarda 29 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'ın Baglan ve Herat vilayetlerinde Taliban militanlarının polis karakollarına düzenlediği saldırılarda 29 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Baglan il Şura Başkanı Safdar Muhsini, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Mangelha bölgesindeki polis karakollarına saldırması sonucu 20 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Muhsini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığı saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini belirtti.
Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad da militanların Ube ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını kaydetti.
Çatışmada 9 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Farhad, 3 polisin yaralandığını vurguladı.
Farhad, çatışmada 6 Taliban üyesinin öldürüldüğünün altını çizdi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise Baglan'daki saldırıda 60 askerin öldüğü iddia edildi.