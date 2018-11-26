Afganistan'da Taliban Polis Konvoyuna Saldırdı
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Taliban militanlarının polis konvoyuna saldırması sonucu 18 polisin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde Taliban militanlarının polis konvoyuna saldırması sonucu 18 polisin öldüğü bildirildi.
Farah İl Şura Vekili Dadullah Kani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Farah merkezinden Laş Cavin ilçesine giden polis konvoyuna pusu kurduğunu söyledi.
Saldırıda 18 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kani, ölenler arasında Laş Cavin İlçe Emniyet Müdürü Muhammed İkbal'in de bulunduğunu belirtti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 25 polisin öldüğü iddia edildi.