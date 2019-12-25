Afganistan'da Taliban örgütü yol keserek 27 barış aktivistini kaçırdı
Haberler » Dünya » Afganistan'da Taliban örgütü yol keserek 27 barış aktivistini kaçırdı - Haberler

Afganistan'da Taliban örgütü yol keserek 27 barış aktivistini kaçırdı

Afganistan'ın batısında bulunan Farah şehrinde bir otobanda araç konvoyunu durduran Taliban militanları Halk Barış Hareketi'ne üye 27 aktivisti kaçırdı

25.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:24
Afganistan'da Taliban örgütü yol keserek 27 barış aktivistini kaçırdı

'ın batısında bulunan Farah şehrinde bir otobanda araç konvoyunu durduran Taliban militanları Halk Barış Hareketi'ne üye 27 aktivisti kaçırdı.


Salı akşamı komşu Herat şehrinden Farah güzergahında giden altı araçlık konvoyun Balabuluk ilçesi mevkiinde silah zoruyla durdurulduğunu belirten Farah Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Muhibbullah Muhib, aktivistlerin serbest bırakılması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler