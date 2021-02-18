Afganistan'da Taliban militanlarının silahlı saldırısında 9 kişi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinde düzenlediği silahlı saldırısında 8 sivil ile 1 korucu hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Daykundi vilayetinde düzenlediği silahlı saldırısında 8 sivil ile 1 korucu hayatını kaybetti.

Daykundi Valisi Muhammed Ziya Hamdard, basına yaptığı açıklamada, militanların, Daykundi'nin Patu ilçesine bağlı İsparmai köyüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 8 sivil ile 1 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Hamdard, çoğunluğu sivil 10 kişinin de yaralandığını belirtti.

Vali Hamdard, takviye birliklerinin köye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat