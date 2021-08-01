Afganistan'da Taliban militanlarının havan saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi
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Afganistan'da Taliban militanlarının havan saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi

Afganistan'da Taliban militanlarının havan saldırısında 5 sivil yaşamını yitirdi
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin seyir halindeki taksiye isabet etmesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, Taliban militanlarınca atılan havan mermisinin seyir halindeki taksiye isabet etmesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, militanlar tarafından atılan havan mermisinin, Kandahar'ın merkezinde seyir halindeki taksiye isabet ettiğini söyledi.

Barikzey, saldırıda, aralarında çocukların da bulunduğu 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkenin Zabul vilayetinde, 30 Temmuz'da, Taliban militanları tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 5 sivil hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Taliban militanlarının, Kandahar, Herat, Tahar, Helmand, Cüzcan, Faryab ve Kunduz gibi büyük kentlere yönelik saldırıları devam ediyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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