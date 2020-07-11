Afganistan'da Taliban militanlarınca son bir haftada 23 sivil öldürüldü Afganistan'da son bir haftada Taliban tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarında 23 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'da son bir haftada Taliban tarafından gerçekleştirilen şiddet olaylarında 23 sivil hayatını kaybetti. Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, Taliban militanlarınca son bir haftada ülkenin 16 vilayetinde gerçekleştirilen şiddet olaylarında 23 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Olaylarda 45 sivilin yaralandığı belirtilen açıklamada, Taliban tarafından işlenen bu suçların kabul edilmez olduğu kaydedildi. Açıklamada, hayatını kaybeden ve yaralananların arasında çocukların da bulunduğu vurgulandı. Açıklamada, Taliban'ın sivilleri öldürmesinin kaygı verici olduğu vurgulandı. Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Kaynak: AA