Afganistan'da Taliban militanları 7 köylüyü öldürdü
Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 7 sivili kaçırarak öldürdü.
08.04.2020 16:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:20
Taliban militanları Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde 7 sivili kaçırarak öldürdü.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Belh'in Şolgara ilçesine bağlı Çerhai Nahr-i Surh köyü sakinlerinden 7 kişiyi kaçırarak kurşuna dizdiğini söyledi.
Adil, öldürülenlerden birinin çocuk olduğunu bildirdi.
Kaynak: AA