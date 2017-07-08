Afganistan'da Taliban'la Çatışan 2 Polis Öldü

Afganistan'ın güneyinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki polisin hayatını kaybettiği bildirildi.



Zabul Emniyet Amiri Gulam Ceylani Farahi, Zabul'un Şahri Safa ve Argandab bölgelerinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını belirtti.



Farahi, çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 2'sinin de yaralandığını söyledi.



Farahi, çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini ancak sayısının bilinmediğini aktardı.