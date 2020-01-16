Afganistan'da Taliban'ın saldırısı sonucu 7 polis öldü
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Afganistan'da Taliban'ın saldırısı sonucu 7 polis öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Han Abad ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.

16.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:56
Afganistan'da Taliban'ın saldırısı sonucu 7 polis öldü

Taliban militanlarının, 'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Abad ilçesindeki karakoluna düzenlediği saldırıda 7 polis hayatını kaybetti.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Enamuddin Rahmani, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Han Abad'ın Gudam bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını söyledi.

Saldırıda 7 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Rahmani, çıkan çatışmada 10 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada saldırıda 16 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA
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