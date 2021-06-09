Afganistan'da Taliban'ın mayın temizleme kurumu çalışanlarına saldırısında 10 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'da Taliban'ın mayın temizleme kurumu çalışanlarına saldırısında 10 kişi öldü

Afganistan'da Taliban'ın mayın temizleme kurumu çalışanlarına saldırısında 10 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların Baglan'ın Şir Celal bölgesinde mayın temizleme kurumunda (The HALO Trust) çalışanlara yönelik silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 10 çalışanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 14 kişinin de yaralandığını belirtti.

The HALO Trust'tan yapılan açıklamada, saldırıda yaralananların 16 kişi olduğu ve saldırıyı şiddetle kınadıkları kaydedildi.

Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını açıkladı.

Afganistan'da Mayıs başından beri yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.

Ayrıca Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Rahmatullah Ender, 5 Haziran'da, Taliban'ın Mayıs ayında bin 455 saldırı düzenlediğini, geçen ay düzenlenen saldırılarda en çok sivil kayıpların verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı
Türk gazeteci aşı kartı çıkartmak istedi, uyruk kısmında Afgan yazdığını görünce şaşırdı
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı: Meşru müdafaa kabul edilmelidir
Melek İpek davasında gerekçeli karar açıklandı: Meşru müdafaa kabul edilmelidir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Veysel Eroğlu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Sarp Akkaya Rahşan Gülşan
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Roland Garros Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'da Taliban'ın mayın temizleme kurumu çalışanlarına saldırısında 10 kişi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.06.2021 13:32:36. #1.13#

title