Afganistan'da Taliban'ın karakol saldırısında 9 asker öldü
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Afganistan'da Taliban'ın karakol saldırısında 9 asker öldü

Taliban militanlarının Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabag ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda, 9 askerin öldüğü bildirildi.

14.12.2019 12:28 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:28
Afganistan'da Taliban'ın karakol saldırısında 9 asker öldü

Taliban militanlarının 'ın Gazne vilayetinin Karabag ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda, 9 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fevad Aman, yaptığı açıklamada, militanların Karabag'daki askeri karakola saldırması sonucu 9 askerin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Öte yandan, görgü tanıkları saldırıda 20'den fazla askerin öldüğünü öne sürdü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 32 askerin öldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA
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