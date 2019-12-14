Afganistan'da Taliban'ın karakol saldırısında 9 asker öldü
Taliban militanlarının Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabag ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda, 9 askerin öldüğü bildirildi.
Taliban militanlarının Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabag ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda, 9 askerin öldüğü bildirildi.
Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Fevad Aman, yaptığı açıklamada, militanların Karabag'daki askeri karakola saldırması sonucu 9 askerin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Öte yandan, görgü tanıkları saldırıda 20'den fazla askerin öldüğünü öne sürdü.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 32 askerin öldüğü iddia edildi.