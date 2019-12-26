Afganistan'da Taliban'ın kaçırdığı 27 barış aktivisti özgürlüğüne kavuştu
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Afganistan'da Taliban'ın kaçırdığı 27 barış aktivisti özgürlüğüne kavuştu

Afganistan'da salı günü Taliban tarafından kaçırılan 27 Halk Barış Hareketi üyesi serbest bırakıldı.

26.12.2019 21:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 21:57
Afganistan'da Taliban'ın kaçırdığı 27 barış aktivisti özgürlüğüne kavuştu

'da salı günü Taliban tarafından kaçırılan 27 Halk Barış Hareketi üyesi özgürlüğüne kavuştu.


Ülkenin Herat şehrinden batıdaki Farah şehrine giden altı araçlık konvoy silah zoruyla durdurulmuş, Taliban ile mevcut hükümet arasında uzlaşı sağlamak için kurulan hareketin üyeleri rehin alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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