Afganistan'da Taliban'ın havan saldırısında 3 sivil öldü Afganistan'ın Pervan vilayetinin Siyahgird ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu, 3 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Pervan vilayetinin Siyahgird ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu, 3 sivil hayatını kaybetti.

Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şehkar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Coy Dukhtar köyünde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini bildirdi.

Şehkar, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'inin yaralandığını belirtti.

Kaynak: AA