Afganistan'da Taliban'ın havan saldırısında 3 sivil öldü
Afganistan'ın Pervan vilayetinin Siyahgird ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu, 3 sivil hayatını kaybetti.
31.05.2020 13:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:23
Afganistan'ın Pervan vilayetinin Siyahgird ilçesinde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu, 3 sivil hayatını kaybetti.
Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şehkar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Coy Dukhtar köyünde Taliban tarafından atılan havan mermisinin bir eve isabet ettiğini bildirdi.
Şehkar, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'inin yaralandığını belirtti.
Kaynak: AA