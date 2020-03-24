Afganistan'da Taliban'ın güvenlik güçlerine saldırısında 3 kişi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
24.03.2020 12:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:06
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin merkezinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
Kunduz Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Hicretullah Akbari, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un Sarak Nev bölgesinde devriye gezen güvenlik güçlerine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 2 güvenlik görevlisiyle bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Akbari, bir sivilin de yaralandığını belirtti.
Akbari, saldırganların bölgeden kaçtığını kaydetti.
Kaynak: AA