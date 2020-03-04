Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde, Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde, Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 polis hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, militanların Uruzgan'ın Neyçen bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden İbadi, 7 polisin de yaralandığını söyledi.
İbadi, çatışmada ayrıca Taliban'ın da kayıp verdiğini vurguladı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA