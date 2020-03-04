Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü
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Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde, Taliban militanlarıyla polis arasında çıkan çatışmada 6 polis hayatını kaybetti.

04.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:10
Afganistan'da Taliban ile polis arasında çıkan çatışmada 6 polis öldü

'ın Uruzgan vilayetinde, Taliban militanlarıyla arasında çıkan çatışmada 6 polis hayatını kaybetti.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi, basına yaptığı açıklamada, militanların Uruzgan'ın Neyçen bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden İbadi, 7 polisin de yaralandığını söyledi.

İbadi, çatışmada ayrıca Taliban'ın da kayıp verdiğini vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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