Afganistan'da Taliban ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmada 3 asker öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.
18.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:38
Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 3 asker hayatını kaybetti.
Sar-i Pul Valiliği Sözcüsü Zabihullah Amani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sar-i Pul'un Suzma Kale ilçesi, Kuti Kara ve Bagavi bölgelerindeki askeri karakollara eş zamanlı saldırılar düzenlemesinin ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmalarda 3 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Amani, 5 askerin de yaralandığını belirtti.
Amani, çatışmalarda 2 militanın öldürüldüğünü, 3'ünün de yaralandığını kaydetti.
Amani, takviye birliklerin bölgelere ulaşmasıyla militanların püskürtüldüğünü vurguladı.
Konuyla ilgili Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA