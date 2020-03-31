Afganistan'da Taliban ile esir takası ertelendi Taliban arasında varılan anlaşma uyarınca bugün gerçekleşmesi planlanan Taliban ile esir takasının ertelendiği bildirildi.

ABD-Taliban arasında varılan anlaşma uyarınca bugün gerçekleşmesi planlanan Taliban ile esir takasının ertelendiği bildirildi.

Afganistan Ulusal Güvenlik Şurası Sözcüsü Cavid Faysal, basına yaptığı açıklamada, esir takası için Taliban'dan bir heyetin Kabil'e geleceğini ve bu nedenle esir takasının ertelendiğini söyledi.

Taliban heyetinin ne zaman Kabil'e geleceği konusunda tarih belirlenmediğini ifade eden Faysal, bu heyetin Kızılhaç Komitesinin desteği ile Kabil'e intikal ettirileceğini belirtti.

Faysal ayrıca Afganlar arası müzakere heyetiyle Taliban temsilcileri arasında 3 kez video konferans yoluyla görüşme gerçekleştiğini, görüşmelerde esir takası ve Afganlar arası müzakerelerin başlaması konularının ele alındığını kaydetti.

Afganistan'da barış sürecini başlatan anlaşma

"Afganistan'a Barışı Getirme Anlaşması" 29 Şubat'ta, yaklaşık 2 yıl ABD ile Taliban arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha'daki Sheraton Hotel'de düzenlenen törenle imzalanmıştı.

Anlaşmaya ABD adına ülkenin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban adına Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader imza atmıştı.

Afganistan'daki ABD, müttefikleri ve koalisyon güçlerinin ülkede konuşlu askerlerinin sayısını 135 gün içinde 8 bin 600'e düşürmesi öngörülen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından tanınmayan Afganistan İslam Emirliği'nin anlaşmada belirtilen taahhütlere uyması halinde ABD, müttefikleri ve koalisyon güçleri askerlerinin tamamını 14 ay içinde ülkeden çekecek." ifadesine yer verilmişti.

ABD ve Taliban arasında mahkum takası yapılacağı belirtilen anlaşmada, "Taliban olarak bilinen ve ABD tarafından bir devlet olarak tanınmayan Afganistan İslam Emirliği üyesi 5 binden fazla mahkum, karşı taraftan da binden fazla mahkum Afganlılar arasında siyasi diyaloğun başlayacağı 10 Mart'a kadar serbest bırakılacak." ifadesi kullanılmıştı.

Anlaşmada, Taliban'ın, serbest bırakılan üyelerinin ABD ve müttefiklerine tehdit oluşturmamasını sağlayacağı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA