Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi öldü
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Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

01.01.2020 10:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:16
Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi öldü

'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Darkad ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Tahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halil Esir, AA muhabirine, militanların Darkad'ın Kara Tepe bölgesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Esir, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.

Esir, çatışmada 11 militanın öldürüldüğünü, 6 militanın da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise çatışmada 16 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü iddia edildi.

Kaynak: AA
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