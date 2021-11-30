Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 3 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde Taliban mensuplarıyla terör örgütü Deaş üyeleri arasında çıkan çatışmada 3 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Nangarhar'daki Taliban yetkilileri, vilayetin merkezi Celalabad kentinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon sırasında bir eve sığınan DEAŞ üyeleriyle Taliban mensupları arasında saatler süren çatışma yaşandığını belirten yetkililer, çatışma sonucu biri kadın 3 DEAŞ üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Yetkililer, çatışmada aralarında DEAŞ'ın Nangarhar'daki elebaşlarından birinin bulunduğu 2 örgüt mensubunun yaralandığını bildirdi.

Çatışmada ayrıca 2 Taliban üyesinin de yaralandığı kaydedildi.

Terör örgütü DEAŞ, Taliban'ın 15 Ağustos'ta ülkeye hakim olmasının ardından saldırılarını artırdı.

DEAŞ'ın kalesi olarak bilinen Nangarhar'da ise örgüt üyeleri, Taliban mensuplarını hedef alan birçok silahlı ve bombalı saldırı düzenlemişti.

Örgüt üyelerinin 15 Ağustos'tan bu yana ikisi Kabil, biri Kunduz ve bir diğeri Kandahar olmak üzere düzenlediği dört büyük saldırıda, 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Taliban yönetimi ise DEAŞ'ın ciddi bir tehdit olmadığını savunuyor.