Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 polis öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi ilçesi Bağlan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.
21.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:08
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi ilçesi Bağlan'da Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 polis hayatını kaybetti.
Bağlan Kaymakamı Hanzada Mazlumyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, ilçe merkezindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Mazlumyar, çatışmada 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 4'ünün yaralandığını söyledi.
Kaymakam Mazlumyar, çatışmada Taliban'ın da ağır kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA