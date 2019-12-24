Afganistan'da Taliban ile çıkan çatışmada 2 korucu öldü
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 korucu hayatını kaybetti.
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 2 korucu hayatını kaybetti.
Cüzcan Valiliği Sözcüsü Abdul Maruf Azer, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan'ın Faizabad ilçesine bağlı Gögeldaş köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 2 korucunun hayatını kaybettiğini, 3 militanın da öldürüldüğünü ifade eden Azer, 2 korucu ve 4 militanın ise yaralandığını bildirdi.
Azer, saldırının püskürtüldüğünü kaydetti.
Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.