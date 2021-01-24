Afganistan'da Taliban ile çatışmada 6 asker yaralandı
24.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:42
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker yaralandı.
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker yaralandı.
Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı, militanların Belh'in Şolgere ilçesindeki askeri karakollara saldırmasının ardından çatışma çıktığını açıkladı. Çatışmada 6 askerin yaralandığı, 5 militanın öldürüldüğü ve 3 militanın da yaralandığı kaydedildi.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat