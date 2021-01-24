Afganistan'da Taliban ile çatışmada 6 asker yaralandı
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Afganistan'da Taliban ile çatışmada 6 asker yaralandı

24.01.2021 14:39 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:42
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 6 asker yaralandı

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker yaralandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 6 asker yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı, militanların Belh'in Şolgere ilçesindeki askeri karakollara saldırmasının ardından çatışma çıktığını açıkladı. Çatışmada 6 askerin yaralandığı, 5 militanın öldürüldüğü ve 3 militanın da yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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