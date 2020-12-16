Afganistan'da Taliban ile çatışmada 5 güvenlik görevlisi öldü
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Ahmad Şah Sahil, basına yaptığı açıklamada, militanların, Uruzgan'ın Dehravud ilçesindeki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirten Sahil, çatışmada ayrıca 17 militanın öldürüldüğünü kaydetti.
Taliban, henüz konuyla ilgili açıklama yapmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat