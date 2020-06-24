Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü
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Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü

Afganistan'ın Logar vilayetinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 4 korucu hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 korucu öldü
24.06.2020 16:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:17

Afganistan'ın Logar vilayetinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 4 korucu hayatını kaybetti.

Logar Valiliği Sözcüsü Didar Leveng, basına yaptığı açıklamada, militanların Logar'ın Hoşi ilçesine bağlı Baladeh köyündeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 4 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Leveng, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla militanların geri püskürtüldüğünü belirtti.

Leveng, çatışmada ayrıca Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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