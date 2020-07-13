Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 asker öldü
Afganistan'ın Pervan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti.
13.07.2020 08:55 | Son Güncelleme: 13.07.2020 08:58
Afganistan'ın Pervan vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti.
Pervan Emniyet yetkilileri, militanların, Pervan'ın Şinvari ilçesine saldırı düzenlediğini açıkladı.
Saldırının ardından yaşanan çatışmada 4 askerin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, 5 askerin de yaralandığını ifade etti.
Çatışmada, 4 militanın öldürüldüğü kaydedildi.
Kaynak: AA