Afganistan'da Taliban ile çatışma: 2 ölü

29.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:56

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki polis hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, militanların, Almar'daki polis karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmada iki polisin yaşamını yitirdiğini ifade edilen açıklamada, iki militan ve bir polisin de yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA