Afganistan'da Taliban Hocai Gar ilçesine saldırdı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hocai Gar ilçesine saldırması sonucu 3 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

Tahar Valiliği sözcüsü Cevad Hicri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların dört koldan ilçe merkezine saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 15 militanın öldürüldüğünü 10 militanın yaralandığını belirten Hicri, çatışmada ayrıca 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hicri, destek gücünün ilçeye ulaşmasıyla militanların püskürtüldüğünü vurguladı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu ilçe merkezinin kontrolünü sağladıkları iddia edildi.

Kaynak: AA