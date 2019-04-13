Afganistan'da Taliban'dan Şirzad İlçe Merkezinde Saldırı
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Şirzad ilçe merkezinde, Taliban militanlarının bomba yüklü iki araçla düzenlediği saldırılarda, 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Şirzad ilçe merkezinde, Taliban militanlarının bomba yüklü iki araçla düzenlediği saldırılarda, 2 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, bomba yüklü 2 araçla Şirzad'daki kaymakamlık binasını hedef aldığını belirtti.
Saldırının ardından militanların kaymakamlık binasına girmeye çalışması nedeniyle çatışma çıktığını ifade eden Hogyani, saatler süren çatışmada, 2 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi.
Hogyani, çatışma sonucu 27 militanın öldürüldüğünü, 32 militanın da yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda onlarca güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.