Afganistan'da Taliban'dan polislere saldırı: 10 ölü
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Afganistan'da Taliban'dan polislere saldırı: 10 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinde düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 10 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da Taliban'dan polislere saldırı: 10 ölü
05.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 19:35

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinde düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 10 polis hayatını kaybetti.

Zabul İl Şura Başkanı Ata Can Hakbayan, basına yaptığı açıklamada, militanların, Zabul merkezi Kalat şehri yakınlarında devriye gezen polislere bombalı ve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 10 polisin yaşamını yitirdiğini, 1 polisin de yaralandığını bildiren Hakbayan, saldırıların ardından çıkan çatışmada Taliban militanlarının da ağır kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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