Afganistan'da Taliban'dan ateşkes sonrası ilk saldırı: 7 ölü Taliban militanlarının Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda karşılıklı ilan edilen ateşkes sonrası düzenlediği ilk saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda karşılıklı ilan edilen ateşkes sonrası düzenlediği ilk saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.

Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Pervan'ın Siyahgird ilçesinin Anten köyündeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Ateşkes sonra yapılan ilk saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını ifade eden Şahkar, iki askerin de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.

Şahkar, çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Kaynak: AA