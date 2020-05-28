Afganistan'da Taliban'dan ateşkes sonrası ilk saldırı: 7 ölü
Taliban militanlarının Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda karşılıklı ilan edilen ateşkes sonrası düzenlediği ilk saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.
28.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 11:23
Taliban militanlarının Afganistan'da Ramazan Bayramı'nda karşılıklı ilan edilen ateşkes sonrası düzenlediği ilk saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.
Pervan Valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, basına yaptığı açıklamada, militanların, Pervan'ın Siyahgird ilçesinin Anten köyündeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Ateşkes sonra yapılan ilk saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiğini, bir askerin yaralandığını ifade eden Şahkar, iki askerin de militanlar tarafından rehin alındığını belirtti.
Şahkar, çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.
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Kaynak: AA