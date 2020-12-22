Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü

22.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:00
Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Devlet Abad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Faryab Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdulkerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Devlet Abad ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombayı infilak ettirdiğini söyledi.

Patlamada 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 5'i sivil 10 kişinin de yaralandığını ifade eden Yuriş, saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin hasar gördüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Coşkun Sabah Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Arda Turan Abdullah Avcı Mauricio Lemos Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Alman Adana İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:04:28. #1.14#
title