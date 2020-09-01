Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla saldırdı: 3 ölü
Afganistan'da Taliban militanlarının Paktiya vilayetinin merkezindeki polis merkezine düzenlediği bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
01.09.2020 11:41 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:44
Afganistan'da Taliban militanlarının Paktiya vilayetinin merkezindeki polis merkezine düzenlediği bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Paktiya Valiliği Sözcüsü Abdulrahman Mangel, basına yaptığı açıklamada, bomba yüklü aracın bina girişinde patlatılmasının ardından iki militanın polis merkezine girerek rastgele ateş açtığını söyledi.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini, 5 güvenlik görevlisinin yaralandığını belirten Mangel, saldırganların kısa sürede etkisiz hale getirildiğini aktardı.
Kaynak: AA