Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla polis karakoluna saldırdı: 3 ölü
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Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla polis karakoluna saldırdı: 3 ölü

Afganistan'da Taliban bomba yüklü araçla polis karakoluna saldırdı: 3 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Taliban'ın düzenlediği bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Taliban'ın düzenlediği bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Zindecan ilçesinin Bazar bölgesindeki polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırdığını bildirdi.

Saldırıda 3 polisin öldüğünü ifade eden Katali, militanların dün gece Herat'ın Çaşt, Uba, Gülran, Kişk Kohne ilçelerine de silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan'da barışın tesisi için İstanbul'da 24 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde tarafların katılımıyla barış konferansı düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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