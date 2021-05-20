Afganistan'da Taliban bir ilçenin kontrolünü ele geçirdi

Taliban militanları, Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinin Devlet Şah ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

Taliban militanları, Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinin Devlet Şah ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

Lagman İl Şura Vekili Gülzar Sengerval, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Devlet Şah ilçe merkezine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırı sonucu güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden geri çekildiğini ifade eden Sengerval, böylece ilçe merkezinin kontrolünü militanların ele geçirdiğini belirtti.

Savunma Bakanlığı ise ilçe merkezinde Taliban'a yönelik operasyonların devam ettiğini açıkladı.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise Devlet Şah ilçe merkezindeki tüm karakolların Taliban kontrolünü geçtiğini iddia etti.

Öte yandan Taliban militanları bununla birlikte son bir ay içerisinde 3 ilçenin kontrolünü sağlamış oldu.

Militanlar 5 Mayıs'ta Baglan vilayetinin Burka ve 12 Mayıs'ta da Kabil yakınlarındaki Maydan Vardak vilayetinin Narh ilçesini ele geçirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat