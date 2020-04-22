Afganistan'da Taliban bakır madenine saldırdı: 8 ölü Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinde bulunan bakır madenine düzenlediği silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinde bulunan bakır madenine düzenlediği silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan Maden ve Petrol Bakanlığı Sözcüsü Abdul Kadir Mutaffa, gazetecilere yaptığı açıklamada, militanların, Logar vilayetindeki bakır madenini ele geçirmek için silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Olayda madenin güvenliğinden sorumlu 8 görevlinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Mutaffa, saldırının geri püskürtüldüğünü söyledi.

Taliban'dan henüz saldırıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA