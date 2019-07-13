Afganistan'da Taliban Badgis vilayetine saldırdı
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezine düzenlediği saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezine düzenlediği saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.
Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Badgis'in merkezi Kale-i Nev kentine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Militanların, kent merkezindeki bir otele girerek rastgele ateş açmaya başladığını ifade eden Rahimi, çatışmanın devam ettiğini belirtti.
Badgis Valisi Abdul Gafur Melikzey de saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiğini, iki polisin de yaralandığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından güvenlik güçleriyle çatışmanın sürdüğü öne sürüldü.
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