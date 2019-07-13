Afganistan'da Taliban Badgis vilayetine saldırdı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezine düzenlediği saldırıda 3 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Badgis'in merkezi Kale-i Nev kentine silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Militanların, kent merkezindeki bir otele girerek rastgele ateş açmaya başladığını ifade eden Rahimi, çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Badgis Valisi Abdul Gafur Melikzey de saldırıda 3 polisin hayatını kaybettiğini, iki polisin de yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından güvenlik güçleriyle çatışmanın sürdüğü öne sürüldü.

Kaynak: AA