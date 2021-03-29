Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyonda sivillerin öldüğü iddia edildi
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Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyonda sivillerin öldüğü iddia edildi

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyonda sivillerin öldüğü iddia edildi

Afganistan'ın doğusundaki Host vilayetinin Saberey ilçesinde, Afgan güvenlik güçleri tarafından Taliban'a yönelik operasyonda, sivillerin öldüğü iddia edildi.

Afganistan'ın doğusundaki Host vilayetinin Saberey ilçesinde, Afgan güvenlik güçleri tarafından Taliban'a yönelik operasyonda, sivillerin öldüğü iddia edildi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC), operasyonunda 20 sivilin öldüğü iddialarının araştırıldığını açıkladı.

Host Valisi Muhmand Katavazey ise operasyonda sivillerin zarar görmediğini, ölenlerin Taliban üyesi olduğunu söyledi.

Diğer yandan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerini, bu tür saldırıları durdurmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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